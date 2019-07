Si vous suivez Pèse sur Start depuis quelques années, vous avez peut-être constaté que nous sommes de grands consommateurs, avec peu de retenue. On est passionnés, que voulez-vous?!

Notre petit côté impulsif en shopping se manifeste souvent lors d’événements comme le Comiccon de Montréal. Bien entendu, c’est l’occasion parfaite pour magasiner, et on sait très bien qu’on n’est pas seuls à dépenser un peu plus que d’habitude.

Cette année, j’ai tenté l’impossible: dépenser raisonnablement. Pensez-vous que j’ai réussi? Passez le quiz suivant pour voir si j’ai acheté mes coups de coeur, ou si j’ai su résister!