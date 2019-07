À l’image de la Switch (qui est autant une console portable que de salon), le 16e chapitre de la série Fire Emblem peut rejoindre deux publics différents: celles et ceux qui veulent livrer des combats tactiques ainsi que les joueuses et joueurs qui ont le temps — et le goût! — de s’embarquer dans une saga aussi enlevante par sa trame narrative que par les différents volets qu’on peut y gérer.

Nintendo a récemment invité Pèse sur start à tester le jeu de rôle tactique des semaines avant son dévoilement.

Voici, à chaud, ce qu’on en retient...

C’est un peu comme Watatatow, en fait...

Lors de notre séance de jeu — qui se trouvait très tôt dans l’histoire de Three Houses — on incarne un(e) enseignant(e) de la fameuse Académie des officiers du contient de Fodian où l’on forme les soldats en herbe provenant de trois nations — et donc de «maisons» — différentes: les Aigles de jais, les Lions de saphir et les Cerfs d’or.

Déjà là, les fans d’intrigues estudiantines de Persona 5 et d’esprits de clans à la Harry Potter devraient être captivés.

On peut développer notre escadron à l’aide d’activités scolaires, militaires, mais aussi sociales, notamment.

Un élève dans votre classe n’a pas le moral? Peut-être qu’un lunch (oui, oui) en votre compagnie pourrait l’inspirer à nouveau!

En plus de gérer un véritable calendrier d’activités, des quêtes secondaires s’ajoutent (sans parler de l’intrigue principale, bien sûr).

Vous êtes un(e) fan de Fire Emblem et vous avez une vie sociale? Faudra choisir entre les deux, bref!

Juste le temps pour une ‘tite (partie) vite?

Vous n’avez pas le temps de diriger vos cours afin d’ajuster les performances de votre escouade?

Three Houses vous offre également l’option d’automatiser les leçons — et, donc, les statistiques et facultés de votre régiment — qui mènent à l’exercice militaire mensuel (les fameux affrontements, donc).

En attendant de critiquer le jeu, disons d’emblée que Fire Emblem: Three Houses semble offrir le meilleur des deux mondes.

On croise donc les doigts pour la suite!

Fire Emblem: Three Houses arrive en boutiques le 26 juillet.