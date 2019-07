Prendriez-vous un malaise pour démarrer votre semaine? Voici donc!

Un joueur de League Of Legends - hellbringer13225 - aurait été confronté par sa conjointe en plein match diffusé sur le Web.

Cette dernière aurait découvert son compte sur Tinder. Ouch!

Alors que le match se poursuit, on peut entendre le couple argumenter à ce sujet.

Essentiellement, l’homme maintient qu’il n’a pas de profil sur la fameuse application de rencontres et la femme l’accuse, évidemment, d’infidélité, mentionnant qu’il note sur sa page de présentation qu’il aime discuter et serait même prêt à se lancer dans des aventures.

Encore une fois: ouch!

La scène surréaliste aurait été captée par un internaute et s’est retrouvée ensuite sur YouTube (elle était tout d'abord sur le compte Twitch du joueur, mais a été retirée depuis).

À noter que ce n’est pas la première fois que hellbringer13225 téléverse une «engueulade» sur son profil Twitch

Il y a une vingtaine de jours, le joueur mettait en ligne un extrait de match où sa conjointe critique - avec humour et tendresse - sa partie en cours... ce qui rend la chicane autour du potentiel profil Tinder encore plus triste.

Justement, pour revenir à l’épisode Tinder

Vous l’aurez deviné, la scène est maintenant virale et a notamment été mentionnée chez The Gamer, Reddit et The Daily Dot au cours des derniers jours.

Évidemment, bon nombre de questions se posent...

Est-ce une blague?

Comment la conjointe a-t-elle découvert le profil? En fouillant sur le téléphone du conjoint? Possède-t-elle également un compte Tinder?

En attendant...

hellbringer13225 ne semble pas trop dépassé par les événements.

Outre le retrait du fameux clip incriminant, il a récemment mis en vedette un autre extrait de match dont il est fier.

Espérons que le couple se porte mieux depuis...