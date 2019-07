Cuphead sera adapté en série animée pour Netflix

Le jeu Cuphead, qui s’inspire des animations des années 1930, débarquera bientôt sur Netflix. Le studio MDHR s’est entendu avec King Features et Netflix pour adapter le populaire run and gun sur la plateforme de streaming dans une série qui s'intitulera The Cuphead Show!.

Cuphead s’est énormément démarqué dans l’univers du gaming indépendant avec ses dessins rétro, sa musique mais aussi avec son niveau de difficulté. Même si le jeu peut être extrêmement frustrant, plus de 4 millions d’exemplaires du jeu ont été vendus depuis son lancement initial sur la Xbox et Windows en 2017.

Bien que The Cuphead Show! continuera de s’inspirer des cartoons rétro, la série ne sera pas totalement à l’image des années 1930 et ses thèmes problématiques. La narration sera moderne, tandis que l’animation et le design seront rétro.

«Alors que notre équipe de dessinateurs sera inspirée par les courts métrages de l’époque, notre narration sera plus contemporaine», a expliqué le producteur de la série Dave Wasson, cité par le LA Times.

Ne vous attendez pas à une version télé du jeu, non plus. On reprend l’univers de Cuphead et Mugman sans nécessairement raconter l’histoire de leur fameuse entente avec le diable comme dans le jeu vidéo. Le show sera accessible pour les enfants, mais les parents seront également divertis.

The Cuphead Show! est encore en phase de développement alors il faudra patienter avant de connaître la date de diffusion sur Netflix.