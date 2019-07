Stranger Things ne dérougit pas.

Quelques jours à peine après la mise en ligne de la troisième saison, l’émission est déjà la plus populaire de l’histoire de Netflix.

Évidemment, ça mène à des discussions sur une éventuelle quatrième saison.

Entertainment Tonight en a justement parlé avec les vedettes de la série lors d’un événement tapis rouge et ceux-ci dévoilent ce qu’ils savent et ce qu’ils aimeraient voir à l’écran.

Noah Schnapp - qui incarne Will - laisse entendre que son personnage pourrait avoir droit à sa propre trame narrative séparée du groupe.

Ce qui ferait en sorte que ses scènes seraient filmées dans un tout nouveau décor. Tiens donc!

Du côté de ses souhaits, il espère que son personnage aura un peu de répit. «J’aimerais qu’il soit heureux, mais j’aime aussi quand il souffre», note Schnapp.

Idem pour Winona Ryder, qui interprète Joyce, la mère de Will et Jonathan.

«Je souhaite [à Joyce] plus de quiétude. Mais si ça se produit, il n’y a plus de show et, moi, je souhaite toujours travailler avec les acteurs de la série!»

Finn Wolfhard, de son côté, ne s’avance pas dans les divulgâcheurs, mais indique qu’il apprécie tout particulièrement lorsque son personnage - Mike - est inséré dans des situations plus drôles que dramatiques.

«J’aime jouer la comédie!», précise le jeune acteur ténébreux.

Gaten Matarazzo, qui incarne Dustin, espère que le geek en chef sera plus responsable.

«J’aimerais le voir avec un emploi. J’aimerais le voir travailler à l’arcade!»

Sadie Sink, qui joue Max, préfère se laisser porter par la vague.

Elle mentionne aussi que la troisième saison a déjà mis de l’avant plusieurs facettes de son personnage.

Idem pour Natalia Dyer (alias Nancy).

L'actrice se dit également satisfaite de l'écriture de la troisième saison en ce qui concerne son personnage.

Charlie Heaton (qui interprète Jonathan) espère de son côté qu’il pourra jouer davantage avec Winona Ryder.

«J’espère que [Jonathan] pourra approfondir sa relation avec [sa mère] Joyce. On dirait que ce lien a été "écarté"», glisse-t-il, sourire en coin, en faisant référence à la troisième saison.

David Harbour, qui incarne l’agent Hopper, se sent «évité» par les créateurs de Stranger Things!

«Avant [ce tapis rouge], j’ai tenté de rencontrer les frères Duffer [NDLR: ] pour discuter de la suite des choses et ceux-ci se disent trop occupés pour me donner rendez-vous!»

Lorsqu’on lui demande ce qu’il sait de la quatrième saison, Harbour est toutefois moins loquace: «Rien!», tranche-t-il. «J’en sais autant que vous à ce point-ci!»

Voici le reportage en question...