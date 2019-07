Plus de 20 ans après sa création pour Final Fantasy VII, Tifa Lockhart en est à sa deuxième «controverse» en 2019.

Grosse année, donc, pour le personnage!

Rappelons que lors du dévoilement de nouvelles séquences de jeu pour Final Fantasy VII Remake à l’E3, le changement de look plus «réaliste» du personnage a divisé les fans du jeu culte.

En effet, pour cette version revue et corrigée du jeu de rôle à paraître en 2020, la pugiliste aura une silhouette plus athlétique et, donc, une poitrine moins volumineuse.

Montage: Christine Lemus Tifa en 1997 vs Tifa en 2020

Alors que plusieurs saluent la décision (le personnage tient moins d’un fantasme masculin, notamment), certains dénoncent le changement.

Marasme remarqué par Takeo Kujiraoka, d’ailleurs.

En entrevue avec Famitsu , le réalisateur de Dissidia Final Fantasy NT a non seulement donné plus de détails sur l’inclusion de Tifa comme nouvelle combattante au sein du jeu rassemblant des personnages de l’univers Final Fantasy, mais aussi glissé «qu’ils rebondissent toujours», en faisant référence à la «controverse» entourant Final Fantasy VII Remake (et aux seins de l’héroïne, évidemment).

Bien que déplacés, les propos de Takeo Kujiraoka ont tout de même résonné au sein de l’industrie. Son entrevue avec le média japonais a notamment été rapportée par The Gamer , One Angry Gamer et The Sixth Axis par la suite.

Bref, pour celles et ceux qui s’ennuient de l’ancien look de Tifa Lockhart, le personnage est offert sur la version PS4 de Dissidia Final Fantasy NT depuis le 3 juillet dernier.

Pour les autres, Final Fantasy VII Remake arrive en boutiques le 3 mars 2020.