Nintendo présentait ce matin dans une bande-annonce la Nintendo Switch Lite, une version 100% portable de la console Switch.

Bande-annonce Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite sera offerte dans trois couleurs différentes: turquoise, gris et jaune. Il y aura également deux éditions spéciales pour la sortie de Pokémon Sword & Shield, aux couleurs des jeux. Elle est plus petite que la Switch et l'on ne peut l'utiliser que pour jouer en mode portable, puisqu'elle ne possède pas de sortie vidéo.

Courtoisie Nintendo

«Ajouter la Nintendo Switch Lite à la sélection donne aux joueurs plus de choix dans les options de couleur et de prix», dit Doug Bowser, président de Nintendo of America. «Maintenant, les consommateurs peuvent choisir la console qui convient le mieux à leur façon de jouer à leurs jeux Nintendo Switch préférés.»

La console n’aura pas de manettes amovibles, mais il sera possible d'y connecter des Joy-Cons pour les jeux qui supportent le mode sur table. Ceux qui n’ont pas la première Switch et qui veulent utiliser les Joy-Cons devront acheter un appareil pour recharger les manettes.

Courtoisie Nintendo

Selon The Verge, la Switch Lite est beaucoup plus légère que la Switch, mais aussi plus robuste, justement, car il n'y a pas de Joy-Cons amovibles. Un petit problème que j'ai avec ma Switch en mode portable est que les manettes bougent parfois, ce qui peut être dérangeant. La Lite est donc très intéressante pour ceux qui préfèrent le mode portable.

La Nintendo Switch Lite sera offerte dès le 20 septembre pour 259,99$. Les précommandes ne sont pas encore lancées, mais on surveille ça de très près!