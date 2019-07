Encore du neuf pour le jeu culte tout d’abord lancé en 1998!

Le studio Blizzard vient d’annoncer que Starcraft: Remastered — une version revue et corrigée du classique parue en 2017 — peut maintenant profiter d’un nouveau look cartoonesque incroyablement mignon.

La réalisation de ce projet — nommé StarCraft: Cartooned — a été confiée à Carbot Animations, chaîne YouTube canadienne qui se spécialise — justement — dans les parodies de StarCraft comme le rapporte PC Gamer.

À noter que ce look est optionnel et on peut également affronter d’autres joueurs en ligne qui ne jouent pas avec cet aspect cartoonesque. Le meilleur des deux mondes, quoi.

Pour se procurer cet ajout pour Starcraft: Remastered, il suffit de visiter la boutique en ligne de Blizzard.

StarCraft: Cartooned coûte actuellement 12,59$ US