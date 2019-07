Le saviez-vous? Si vous cherchez «Bad writers» (mauvais écrivains) dans Google Image Search ces jours-ci, moult photos de David Benioff et D.B. Weiss, auteurs et producteurs pour Game Of Thrones, s’afficheront parmi les résultats en page frontispice.

Pourquoi?

Parce que plusieurs fans de la série télé n’ont toujours pas digérés l’ultime saison et se sont ligués contre le tandem sur Reddit, notamment.

La «campagne» menant à ces résultats a été lancée sur Reddit il y a deux mois déjà, à la fin de la série.

Plus de 45 000 personnes y ont contribués de près ou de loin selon plusieurs médias, dont Esquire et Fox News.

Et ce n’est pas tout. Une «manifestation» est également à prévoir!

Après des pétitions en ligne - dont celle exigeant un «remake» de la dernière saison -, des fans de Game Of Thrones veulent également huer en unisson le duo lorsqu’il participera à une conférence au Comic-Con de San Diego qui se tiendra du 18 au 21 juillet prochain.

Des médias comme The Gamer rapportent qu’un véritable débat sur la marche à suivre se tient actuellement sur le forum Freefolk - un repère de fans de la série - de Reddit.

Certains optent plutôt pour l’humour. D’autres veulent poser des questions sans détour.

Bref, un potentiel «red wedding» (d’opinions, on s’entend) est à prévoir pour cette conférence.

Bon courage à ces messieurs!