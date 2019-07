Le populaire youtubeur James Charles a récemment lancé une chaîne Twitch, diffusant des parties de Minecraft devant ses milliers de fans. Le lancement de sa chaîne ne s’est pas fait en douceur cependant, une marée de trolls ayant envahi le chat.

Le côté gamer du beauty guru James Charles est peut-être surprenant pour la communauté beauté, mais il n’a jamais caché son amour pour les jeux vidéo. Sa première chaîne YouTube, nommée «JaysCoding» et lancée en 2010, avait pour image de profil un «mini mushroom» de la franchise Super Mario, et Charles se décrivait comme un grand adepte de Mario Kart.

Sa passion pour le gaming ne s’est pas estompée avec le temps, non plus. Bien que la chaîne YouTube principale de Charles ait accumulé 15 millions d’abonnés grâce à des vidéos beauté, le maquilleur se lance à nouveau dans l’univers du jeu vidéo avec une chaîne Twitch.

Ce n’est pas une grande surprise non plus: Charles avait «tweeté» l’idée de «streamer» il y a quelques semaines.

La première diffusion de James Charles n’a pas duré longtemps, cependant. Le 28 juin, Charles a été envahi par des trolls qui «spammaient» des emotes et partageaient de l’ASCII phallique dans le chat. Le streamer a décidé de fermer son live et a supprimé la vidéo de rediffusion.

Charles est revenu en force quelques jours plus tard, cette fois-ci avec des renforts. Le chat «mode lent» était activé et réservé aux followers, les modérateurs étaient actifs et Charles avait pour invité nul autre que Pewdiepie, qui a 97 millions d’abonnés sur YouTube.

On aurait pu prédire un désastre, mais la diffusion s’est bien passée, malgré quelques trolls. Pewdiepie et Charles riaient beaucoup durant la diffusion de trois heures, et les abonnés montaient en flèche. Une stratégie payante!

Mais ce ne sera pas toujours facile. Lors d'une diffusion solo de James Charles, le 6 juillet, les choses se sont gâtées. Des membres Twitch ont répété à Charles d’appuyer sur Alt+F4, qui est, sur Windows, un bon vieux piège qui ferme la fenêtre active.

Pensant qu’appuyer sur Alt+F4 allait l’aider dans Minecraft, James Charles a suivi le conseil, et sa réaction est plutôt drôle. En plein jeu, sa fenêtre de Minecraft s’est fermée. Même s’il s’est fait prendre par un bon vieux piège, Charles a ri et gardé sa bonne humeur.

S’il faut des nerfs d’acier pour endurer les trolls, James Charles est déjà bien parti!