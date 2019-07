L'annonce de la Nintendo Switch Lite est particulièrement intéressante pour les gamers qui aimeraient avoir la console, mais qui ne veulent pas dépenser 400$ pour en profiter.

Avec son prix de 259,99$, la Switch Lite est certainement plus abordable, mais le prix monte vite quand on souhaite acheter les jeux AAA phares de la console.

Même si The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Odyssey sont d'excellents jeux, l'eshop de Nintendo a plein de bijoux indépendants à petit prix. On vous a donc préparé une liste pour vous aider à remplir votre console!*



Celeste (24,51$)

Aussi disponible sur PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One

Celeste est un jeu qui va challenger vos nerfs, à moins d'être vraiment doué dans les platformers. Votre persévérance sera cependant récompensée avec une belle histoire et un message touchant. Ce n'est pas pour rien que Celeste a gagné plein de prix!



The Messenger (25,19$)

Aussi disponible sur PC, PS4

Ce jeu québécois à l'esthétique rétro est l'un des titres les plus appréciés de la console, un grand exploit pour Sabotage Studios! On vous suggère fortement d'y jouer en français québécois, les expressions vont vraiment vous divertir. Un must!



Stardew Valley (16,99$)

Aussi disponible sur PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Android

Pour le gameur qui cherche un moment de zénitude, il y a Stardew Valley, un jeu inspiré de Harvest Moon. Vous devez gérer une ferme, bâtir des relations, affronter des ennemis dans des grottes. Dans Stardew, vous construisez vous-même votre histoire, alors vous pouvez y aller à votre rythme.

Light Fall (18,49$)

Aussi disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One

Difficile à croire qu'une équipe de 5 personnes à Québec a conçu ce magnifique jeu. Ce platformer, qui n'est pas toujours facile, vous offre la possibilité de vraiment tracer votre propre chemin. Ah et, il y a un mode speedrun pour ceux qui sont vraiment meilleurs que nous!



Flinthook (17,99$)

Aussi disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One

Ce jeu de Tribute Games nous a vraiment charmés. Flinthook est un platformer dans lequel vous contrôlez un personnage qui utilise un grappin pour se déplacer. Ce n'est pas toujours facile, mais vous y trouverez votre propre rythme!

Hollow Knight (16,99$)

Aussi disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One

Ce Metroidvania est déjà un classique et probablement l'un des plus beaux jeux sur la Nintendo Switch. Vous allez y explorer de magnifiques cavernes et croiser des créatures dangereuses, tout en vous liant d'amitié avec d'autres personnages.

Fallout Shelter (Gratuit)

Aussi disponible sur PC, PS4, Xbox One, iOS, Android

Fallout Shelter est un titre de la franchise Fallout avec l'ADN d'un jeu mobile; c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été lancé. Vous devez gérer votre abri souterrain et assurer la survie et le bonheur de vos habitants; une lourde tâche. Il y a des microtransactions, mais elles sont faciles à éviter.





Stranger Things 3 (25,99$)

Aussi disponible sur PC, PS4, Xbox One, iOS, Android

Attention, ce jeu a des spoilers si vous n'avez pas terminé la troisième saison! Le jeu a reçu des critiques assez partagées; il faut quand même être un grand fan de la série pour apprécier cette aventure. Si c'est votre cas, vous risquez d'être heureux de revisiter Hawkins.



Sonic Mania (25,99$)

Aussi disponible sur PC, PS4, Xbox One

Si vous n'avez pas aimé la série originale de Sonic the Hedgehog, vous n'allez peut-être pas être attiré par Sonic Mania. Mais si, comme moi, vous avez passé pas mal de temps à Green Hill Zone, vous n'allez pas être déçu.





Cuphead (25,99$)

Aussi disponible sur PC, Mac, Xbox One

Cuphead est sur la Nintendo Switch depuis peu de temps! Si vous n'aviez pas encore eu la chance d'y jouer, c'est l'occasion parfaite. Attention: vous risquez de lancer votre manette (en mode salon) ou pire, votre console (en mode portable).





Tetris 99 (Gratuit)

Un battle royale de Tetris? Cette offre est acceptée.

Si vous préférez jouer hors ligne, cependant, vous pouvez acheter le DLC Big Block pour 12,59$



Overcooked 2 (27,99$)

Aussi disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One

Pour faire un peu changement des plusieurs platformers suggérés! Overcooked 2 (ou 1, à vous de choisir) est un jeu de cuisine plutôt stressant. Vous devez préparer assez de repas avant la fin du chrono sans faire d'erreurs. Vous pouvez jouer seul, mais c'est en gang que le jeu brille!







Night in the Woods (24,51$)

Aussi disponible sur PC, Mac, PS4, Xbox One, iOS, Andoid

Night in the Woods n'est pas le jeu le plus récent, mais il était pas mal populaire lors de sa sortie en 2017. Vous incarnez Mae, qui revisite sa ville natale après avoir abandonné ses études. C'est pas un jeu avec beaucoup d'action; on l'apprécie surtout pour sa touchante histoire parfois un peu sombre.



*À noter que les prix peuvent varier et qu’il y a parfois des rabais.