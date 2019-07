C’est reparti! La quatrième édition de Prime Day - un événement en ligne où Amazon multiplie les rabais, produits exclusifs et nouveautés pour ses membres Prime - se tient depuis 3h (heure de l’Est) du matin ce lundi pour se terminer 48h plus tard.

Un «truc» si vous n’êtes pas membre...

Pour en profiter, il faut donc être membre de Prime, un service qui offre des livraisons gratuites, des accès aux services Prime Video et Prime Music ainsi que de l’entreposage de photos en ligne. Détails ici.

Siiiiiiiiiiiiiii, toutefois, un rabais vous attire plus que la panoplie davantage d’un abonnement Prime, vous pourrez quand même profiter de l'événement en...

vous abonnant à Prime

en passant votre commande

puis en annulant votre abonnement (si, après expérience, les services Prime ne vous intéressent vraiment pas).

Selon les modalités notées ici, Amazon vous remboursera votre abonnement Prime si vous annulez en moins de 14 jours.

Ne nous remerciez pas. Nous faisons que notre boulot!

Sur ce, place aux rabais!

Les fameux rabais s’afficheront aux cinq minutes (oui, oui) tout au long de Prime Day, mais - évidemment - Amazon en a déjà dévoilé plus d’un avant le coup d'envoie, histoire d'aguicher les consommateurs.

Voici donc ce qui nous allume le plus en ce moment.

Bien sûr, on va actualiser cet article au fil des heures...

Pour les joueuses et joueurs...

Une PlayStation 4 Slim accompagnée de deux excellents jeux à 33% de rabais

Si vous n’avez pas déjà de PlayStation 4, voici une bonne excuse de casser votre cochonnet: la console est actuellement offerte au rabais avec, en prime, deux excellents jeux pour vous lancer: Marvel’s Spider-Man et Horizon Zero Dawn.

Une Xbox One S numérique accompagnée d’une manette à 37% de rabais

Vous êtes dans la tranchée Xbox au sein de la guerre des consoles? Pas de problème.

On retrouve cette Xbox One S numérique (impossible, donc, d’y charger des jeux par disques) accompagnée d’une manette à 37% de rabais sur Amazon.

Pour celles et ceux qui veulent se lancer sur Twitch...

Une webcam à 45% de rabais!

La Logitech C920 est pas mal le standard pour se lancer dans la diffusion de séances de jeu sur Twitch.

Elle est abordable (encore plus avec ce rabais de 45%), flexible et offre des images de qualité.

De l’éclairage Elgato à 28% de rabais!

Vous voulez pousser d’un cran vos diffusions? Bien ajusté, cet éclairage fera passer vos diffusions de niveau «est-ce en direct d’une grotte?» à «outre le bordel derrière la personne qui diffuse, ce stream est très professionnel!»

Il y a également ce rabais éclair qui se déroule en même temps que Prime Day et qui est quand même enviable...

34% de rabais sur ce casque gaming aussi beau que pratique

Ce casque a non seulement l’air d’un Transformer (à noter: l’éclairage LED pour compléter ce look d’enfer), mais promet une qualité sonore irréprochable ainsi que des coussins moelleux pour vos précieuses oreilles.

À noter: il est compatible avec une multitude de consoles et plateformes.

Pour les friand(e)s de culture geek

Pour celles et ceux qui aiment les beaux objets (et/ou les investissements): cette figurine Funko Pop de Han Solo dans le Millennium Falcon

Le succès des figurines Funko Pop est un peu comme celui du café Tim Hortons: aussi mystérieux qu’indéniable.

Au fil du temps, on constate que certaines figurines - surtout les exclusivités - gagnent en valeur.

Tout porte à croire que cette figurine Star Wars exclusive aux abonné(e)s Amazon Prime coûtera donc plus cher au fil des années à venir.

La prévente - ce Han Solo sera livré qu’en octobre - est lancée à 85.99$ en ce Prime Day.

Si vous êtes un(e) fan de Star Wars (ou de Funko Pop), c'est pas mal le meilleur moment pour se l'offrir.

En prime, c’est un très bel objet!

Pour les fans de Star Wars, de Lego et d’informatique: ce robot R2D2

À l’approche de l'ère de la domination mondiale des robots - tel que prédit dansTerminator 2 ! -, apprendre à coder est presqu’essentiel (ou, du moins, ça parait très bien sur un CV).

Lego l’a compris et profite d’Amazon Prime Day pour initier les jeunes (et, soyons francs, leurs parents) à cet art avec ce tout nouvel ensemble Star Wars qui permet de construire différents robots téléguidés - dont R2D2! - qu’on peut ensuite programmer à l’aide d’une app.

Ce logiciel serait également bardé de missions pour vos Rebelles codeurs en herbe.

Pour celles et ceux qui CAPOTENT (on insiste sur les majuscules) sur le film: Alita: Battle Angel: un coffret de collection

À en croire les critiques, l’adaptation cinématographique de la série manga culte n’est donc pas aussi catastrophique que prévu, mais de là à payer près de 300$ pour une édition de collection?!

M’enfin, en ce Prime Day, on lance ce coffret en prévente (il sera livré dès le 23 juillet). On y retrouve le film en une multitude de formats, un livre détaillant sa création, un certificat d’authenticité et d’autres surprises.

Pour celles et ceux qui veulent vivre dans le futur...

90$ de rabais sur une sonnette vidéo!

Ring est une sonnette munie d’une caméra et d’un détecteur de mouvement qui vous permet de voir qui est à la porte sans vous levez du sofa (et sans être à la maison, en fait).

En prime, vous pouvez également parler à vos visiteurs l’aide d’une multitude d’appareils, dont votre téléphone intelligent, Alexa et l’Echo Dot d’Amazon, notamment. Encore une fois: que vous soyez présent ou pas.

À noter: Ring vient également avec une protection antivol. Si votre sonnette se fait voler, l’entreprise la remplacera sans frais.

Un tout nouveau modèle de bureau flexible!

C’est connu, travailler debout est bon pour la santé... mais ça demeure quand même un peu chiant (surtout lorsqu’on s’initie à la pratique... et quand on veut se faire un marathon de vidéos de minous sur YouTube).

Fellowes profite donc de Prime Day pour lancer un bureau ajustable.

Vous n’avez qu’à le déposer sur votre table de travail, y ajouter votre ordinateur, puis ajuster la hauteur voulue à l’aide d’un élévateur à ressort. Vous pouvez donc travailler debout - ou complètement évaché sur votre chaise - sans devoir déménager votre équipement. Suffit d'appuyer sur un bouton!

Pour celles et ceux qui dévorent des livres (mais pas littéralement, quand même)

40$ de rabais sur le tout nouveau Kindle

Voici un sujet amené aussi cliché que pertinent: lire, c’est cool.

Le «hic», c’est que ça peut coûter cher.

Pour celles et ceux qui ne sont plus très attachés au papier, le tout nouveau modèle de la liseuse Kindle est actuellement offert à 33% de rabais (ou 40$ de rabais si vous préférez).

Par la suite, vous pouvez vous acheter des livres électroniques à prix dérisoires sur moult boutiques en ligne, dont Amazon.

Par exemple, le premier livre de la série à succès The Witcher est offert à 2,99$ en version Kindle. Pour l’avoir sur support papier, ça grimpe à 20$ et plus.

Tel qu’indiqué plus haut, d’autres rabais seront ajoutés sous peu! En attendant, vous pouvez consultez tous les rabais du moment ici.

Aussi à noter

Certains rabais sont discontinués après quelques heures, voire quelques minutes.

De plus, les stocks sont parfois limités.

Nous nous excusons donc d'avance si ces offres ne sont plus valides lors de votre consultation de notre site web.