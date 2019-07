Maxis a annoncé dans sa diffusion mensuelle des nouveautés dans The Sims 4 qui seront ajoutées dans une mise à jour du jeu de base. En d’autres mots, du nouveau contenu gratuit.

La première grande mise à jour est dans la conception des Sims. Au lieu de choisir des traits de personnalité dans une liste, vous allez pouvoir répondre à un quiz de quelques questions.

«Vous trouvez une plante étrange dehors. Que faites-vous?

1. Je l’identifie

2. Je l’évite; elle pourrait être toxique

3. Je la mange ».

Des traits de personnalité seront établis selon vos choix dans le quiz. Cette nouveauté est optionnelle, cependant. Si vous préférez toujours choisir la personnalité de votre Sim à la mitaine, ce sera encore possible.

Capture d'écran

1000+ objets

L’équipe de Maxis a également dévoilé que plus de 1000 nouveaux objets seraient ajoutés au jeu. Mais, attention! Il y a quelques conditions.

Pour voir tous les objets ajoutés dans la mise à jour, il faut avoir toutes les extensions du jeu. Si vous avez quelques extensions, vous allez voir seulement quelques objets.

Il faut entrer le cheat bb.showliveeditobjects, une fois la mise à jour faite, pour débloquer ces items. Les détails seront inscrits dans la description de la patch lors de son lancement.



A e s t h e t i c

The Sims 4 change également de look avec de nouveaux personnages en tête d’affiche, une nouvelle vidéo d’intro, du nouveau artwork, etc.

Capture d'écran

Il y aura aussi un nouveau menu avec la nouvelle esthétique de Sims 4. Ça fait changement après 5 ans!

Capture d'écran

La mise à jour du jeu devrait avoir lieu le mardi 16 juillet 2019.