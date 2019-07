En prévision du lancement de Uplay+ en septembre, Ubisoft a dévoilé, mardi, la liste complète des jeux qui seront disponibles sur sa plateforme de «streaming» au moment de sa mise en ligne.

Misant sur à peu près toutes les franchises récentes de l’éditeur français, l’ensemble de plus de 100 jeux devrait faire plaisir aux joueurs qui décideront d'utiliser le service.

Concrètement, on retrouvera sur Uplay+ bon nombre de titres, incluant les petits derniers tels Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon, Rainbow Six, Watch Dogs, Rayman ou encore The Division.

Ce sera par ailleurs l’occasion de se rappeler quelques souvenirs avec des séries qui n’ont pas eu de suite depuis quelque temps comme Splinter Cell, Prince of Persia ou encore Brothers in Arms.

Côté nouveautés, les jeux annoncés récemment par Ubisoft, tels Gods & Monsters, Watch Dogs Legion ou Ghost Recon Breakpoint, seront disponibles sur la plateforme dès leur parution.

En ce qui concerne le dernier volet de Ghost Recon, la version bêta fermée de celui-ci sera d’ailleurs jouable dès le 5 septembre par les abonnés de Uplay+.

Rappelons que le service coûtera 19,99 $ par mois et permettra un accès illimité aux jeux de la plateforme.

Voyez la liste complète des titres disponibles ici.