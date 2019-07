Mario Maker 2: un niveau classique transformé en frustration infernale

Quand on dit «1-1», la plupart de nos lecteurs ont de beaux souvenirs. Ils peuvent rejouer le niveau dans leur tête en comptant chaque Goomba à perfection.

Eh bien, un joueur de Mario Maker 2 a décidé de cracher sur notre enfance et sur cette belle pensée nostalgique. YTSunny a transformé 1-1, le premier niveau de Super Mario Bros, en ajoutant une bonne couche de délire.

Intitulé «1-1 but with a twist», le niveau a tout du classique, mais avec un nombre démesuré de barres de feu. Mario doit se faufiler entre toutes les lignes de feu et calculer chaque saut; une tâche réservée aux gens qui aiment souffrir.

«1-1 but with a twist»

Le monstre qui a créé cette fascinante expérience a dévoilé le tout dans une vidéo YouTube, où on le voit traverser le niveau avec une aisance alarmante.

Il frôle la mort à quelques reprises, mais c’est tout un exploit. Selon le WP, seulement 5 personnes, dont le créateur, avaient traversé le tableau viral mardi.

Oserez-vous explorer la fameuse «twist» de YTSunny? On vous invite à l’essayer! Le code est: YXL-D4C-TQF.