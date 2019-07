On a utilisé FaceApp sur des personnages de jeux vidéo et c'est pas mal drôle

À moins d'être totalement déconnecté des médias sociaux, vous avez probablement vu plusieurs de vos amis transformer leurs visages pour les vieillir ou rajeunir.

C'est grâce à FaceApp; une application lancée il y a deux ans par un petit studio russe. Bien que la compagnie ait répondu aux questions de sécurité de TechCrunch concernant son application, on ne vous encourage pas à l'explorer. On va le faire pour vous!

Parce que comme vous, on est un peu tannés de voir nos amis de l'école primaire utiliser le filtre, on a plutôt vieilli et rajeuni des personnages de jeu vidéo!

Certains résultats sont aussi louches que l'application en question, et d'autres sont carrément incroyables.

Breathtaking!

Wow, Arthur! Est-ce bien toi?

L'âge qu'on va tous avoir quand Death Stranding va sortir.

On a essayé, Link.

Beau bohomme!

Marguerite Baker à son meilleur?

Si jeune!