Edward Furlong reprendra son rôle de John Connor dans Terminator: Dark Fate

Alerte nostalgie! Après le retour annoncé de Linda Hamilton dans Terminator: Dark Fate, on sait maintenant que l’acteur Edward Furlong reprendra également son rôle de John Connor dans la TRÈS attendue suite directe de Terminator 2: Judgement Day.

Avouons-le très candidement: bien qu’on le souhaitait ardemment, on n’attendait plus vraiment la présence de Furlong dans le dernier volet de la franchise d’action.

Alors que l’acteur de 41 ans est relégué depuis maintenant plusieurs années à des rôles mineurs dans des films de série B, il était, disons, bien peu probable de le voir de nouveau à l’avant-scène dans un film à grand déploiement.

Et pourtant, il faut apparemment croire aux miracles en ce bas monde. Lors d’une conférence au Comic Con de San Diego, James Cameron, le réalisateur de Judgement Day et producteur de Dark Fate, a annoncé qu’Edward Furlong serait de la partie pour ce nouveau long-métrage de la série.

Eh oui, le John Connor original sera de retour dans un film qui, s’il était déjà très prometteur, s’annonce désormais incontournable.

Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et maintenant Furlong? On peut de plus en plus assumer que le réalisateur Tim Miller disait vrai en affirmant que Terminator: Dark Fate se voudrait une «suite directe» à Judgement Day.

Par ailleurs, autre bonne nouvelle pour les fans du deuxième volet de la franchise: Miller a confirmé que Dark Fate, tout comme son prédécesseur, sera classé «R» aux États-Unis et comportera donc son lot de violence.

«L’ADN de Terminator est un os** de film classé “R”», pour traduire les propos exacts du réalisateur, qui est également derrière le premier Deadpool.

Terminator: Dark Fate paraîtra sur nos écrans le 1er novembre prochain.