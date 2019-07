Game of Thrones: ces trois acteurs s’inscrivent eux-mêmes aux Emmy Awards... et sont mis en nomination!

On n’est jamais mieux servi que par soi-même! Aussi cliché que le proverbe puisse paraître, il s’est avéré assez juste pour trois acteurs de Game of Thrones qui, après avoir déposé eux-mêmes leur candidature, ont été nommés aux Emmy Awards.

Boudés par HBO lors des mises en candidature, force est d’admettre que Gwendoline Christie (Brienne de Torth), Alfie Allen (Theon Greyjoy) et Carice van Houten (Mélisandre) ont visiblement eu raison d'en faire à leur tête et de s’inscrire malgré tout à la cérémonie de remise de prix.

Résultat de cette manœuvre?

Christie et Allen sont nommés dans la catégorie «Meilleure actrice / Meilleur acteur de soutien dans une série dramatique» et van Houten se retrouve finaliste dans la catégorie «Meilleure actrice invitée dans une série dramatique». Rien de moins!

Selon The Hollywood Reporter, il est assez fréquent de voir des artisans soumettre eux-mêmes leur candidature aux Emmy Awards, mais il serait cependant plus rare qu'ils soient ensuite mis en nomination.

Ce faisant, Christine, Allen et van Houten rejoignent chez les nommés un nombre assez impressionnant de leurs collègues de Game of Thrones, incluant notamment Kit Harrington, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey, Sophie Turner et Maisie Williams.

Au total, la dernière saison de Game of Thrones ne récolte pas moins de 32 nominations et bat ainsi un record des Emmy Awards dans la catégorie des séries dramatiques.

Une preuve de la «qualité» de la saison 8?

Toutes ces nominations seraient-elles une preuve que la huitième et dernière saison de la série phare de HBO n’était finalement pas si «mauvaise» que ça?

Peu importe ce qu’en pensent les téléspectateurs déçus de la finale, ce serait l’avis de l’interprète de Jaime Lannister, Nikolaj Coster-Waldau, qui croit que cette pluie de nominations démontre la qualité des textes de la saison 8.

«Tu ne peux pas avoir autant d’acteurs nommés [aux Emmy Awards] avec un mauvais scénario. Ça n’arrive juste pas. Ça valide certainement le scénario de Game of Thrones», a affirmé ce dernier à The Hollywood Reporter.

Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?