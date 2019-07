Nouvelle bande-annonce du film «It Chapter Two»: on vous défie de la regarder au complet!

Les amateurs d’horreur seront comblés avec cette seconde bande-annonce du film It: Chapter Two qui a été dévoilée ce jeudi. Ce deuxième chapitre promet une expérience des plus terrifiantes!

Warner Bros a publié il y a quelques mois une première bande-annonce ne faisant qu’ouvrir l’appétit des cinéphiles.

Les principaux événements d’It: Chapter Two se produisent 27 années après le premier chapitre qui s’est déroulé en 1989.

Le fameux clown IT est de retour et il ne laissera pas tranquille les membres du «club des ratés» (losers’ club).

Les enfants vedettes du premier film reprennent leur rôle du «club des ratés» tandis que James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan et James Ransone rejoignent la distribution.

Bill Skarsgard est de retour dans son personnage de Pennywise et on pourra le voir au grand écran le 6 septembre prochain.