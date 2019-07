Un restaurant Sailor Moon ouvre à Tokyo et on veut la même chose ici

Vous visitez le Japon au mois d'août? Ajoutez le restaurant 美少女戦士セーラームーン Shining Moon Tokyo à votre itinéraire; vous ferez des jaloux! Bon, on ne le cachera pas: on est jaloux si vous voyagez au Japon point.

Le Silo 57 du Japon Sora News a partagé des images de Shining Moon Tokyo – un restaurant 100 % Sailor Moon.

Il n’y a pas que de la bouffe à ce restaurant; tous les jours il y aura des spectacles avec des Sailor Scouts, de la musique, du chant et de la danse.

Les spectacles

On a trouvé sur YouTube une vidéo qui présente la distribution officielle des spectacles du Shining Moon Tokyo. On peut voir les actrices sur scène lors d’un autre spectacle de Sailor Moon.

Voici le casting, selon le site officiel. Il y a deux actrices pour chaque rôle.





La bouffe

Les breuvages disponibles sont des smoothies aux couleurs des Sailor Scouts, et des cafés qui représentent plutôt le Tuxedo Mask. Évidemment, les designs sont adorables.

Le menu, bien que limité, offre des repas pleins de personnalité: burger de riz, sushis, sōmen, curry et même une boîte à lunch.

Votre expérience au Shining Moon Tokyo ne sera pas donnée, cependant. Il faut acheter des billets qui vous donnent accès à un choix de repas et un breuvage. Ça coûte environ 35$ CA pour l’heure du midi, et entre 75$ et 85$ pour le souper selon le choix des sièges. Il faut aussi réserver au moins 3 jours à l’avance, et ce sera possible à partir du 19 juillet.

Le restaurant sera ouvert du 15 août jusqu'en fin octobre.

Si vous visitez le 美少女戦士セーラームーン Shining Moon Tokyo, sachez qu’on est très jaloux, et qu’on veut voir des photos!

Pourquoi on n’a pas ça à Hochelag?!