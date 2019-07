Marvel Cinematic Universe: voici tout ce que vous devez savoir sur les films et séries de la phase 4

Annoncés samedi, les plans de Marvel Studios pour la phase 4 de son univers cinématographique tiendront les fans bien occupés jusqu’à la fin de 2021, avec notamment un nouveau Thor, un long métrage de Black Widow et un deuxième Doctor Strange.

Ce n’est pas parce que les aventures des Avengers ont atteint un point culminant avec la parution d’Endgame, en avril, que Marvel Studios allait ralentir son débit de production pour autant!

Le monde entier en a d’ailleurs eu la preuve ce samedi au Comic Con de San Diego, alors que la division de Disney y est allée de grandes révélations pour la phase 4 du développement de son univers.

Au menu: un premier film pour un personnage bien connu (Black Widow), deux nouvelles franchises (The Eternals et Shang-Chi) et des suites pour des séries existantes (Doctor Strange et Thor).

Black Widow , qui paraîtra le 1 er mai 2020, verra une fois de plus Scarlett Johansson revêtir le costume de la redoutable Natasha Romanoff. Elle sera notamment accompagnée pour l’occasion de Rachel Weisz et de David Harbour.

, qui paraîtra le 1 mai 2020, verra une fois de plus Scarlett Johansson revêtir le costume de la redoutable Natasha Romanoff. Elle sera notamment accompagnée pour l’occasion de Rachel Weisz et de David Harbour. Après avoir fait la manchette à quelques reprises au cours des derniers mois, la franchise The Eternals se dévoile finalement un peu plus. Prévu pour le 6 novembre 2020, le long métrage éponyme mettra entre autres en vedette Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kumail Nanjiani.

se dévoile finalement un peu plus. Prévu pour le 6 novembre 2020, le long métrage éponyme mettra entre autres en vedette Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden et Kumail Nanjiani. Les amateurs d’arts martiaux peuvent se réjouir, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings , avec l’acteur canadien Simu Liu dans le rôle-titre, arrivera sur les écrans le 12 février 2021. Le film, réalisé par Destin Daniel Cretton, sera par ailleurs le premier de Marvel avec un personnage principal d’origine asiatique.

, avec l’acteur canadien Simu Liu dans le rôle-titre, arrivera sur les écrans le 12 février 2021. Le film, réalisé par Destin Daniel Cretton, sera par ailleurs le premier de Marvel avec un personnage principal d’origine asiatique. Toujours avec Benedict Cumberbatch en tête d’affiche, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera dévoilé aux cinéphiles le 7 mai 2021, cette fois-ci avec Elizabeth Olsen qui s’ajoutera à la distribution.

sera dévoilé aux cinéphiles le 7 mai 2021, cette fois-ci avec Elizabeth Olsen qui s’ajoutera à la distribution. Le dernier film de cette phase 4 n’est certainement pas le moindre! Au grand plaisir de tous, Thor: Love and Thunder verra le réalisateur Taika Waititi revenir derrière la caméra. Annoncé pour le 5 novembre 2021, le quatrième volet de la série pourra évidemment compter sur la présence de Chris Hemsworth, mais aussi de Natalie Portman dans le rôle de la première Thor féminine.

Autre surprise: Marvel a profité de l’occasion pour lever le voile sur le grand retour de Blade au cinéma, avec nul autre que Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) qui incarnera le fameux personnage mi-homme, mi-vampire dans ce «reboot» de la franchise.

Aucun détail n’a cependant été annoncé quant à la date de sortie ou à la trame scénaristique de ce volet renouvelé.

Soulignons aussi l’annonce de cinq (!) séries tirées du Marvel Cinematic Universe (MCU) qui paraîtront en 2020 et 2021 sur la nouvelle plateforme de diffusion en continu de Disney (et futur ennemi juré de Netflix), Disney+.

The Falcon & Winter Soldier (automne 2020)

WandaVision (printemps 2021)

Loki (printemps 2021)

What if...? (été 2021)

Hawkeye (automne 2021)