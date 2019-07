Vol de données d’Armor Games: êtes-vous l’un des 10,6 millions de joueurs touchés?

En mars dernier, le portail de jeux en ligne Armor Games confirmait que les informations personnelles de 10,6 millions de ses membres avaient été compromises dans un grand vol de données.

S’il était jusque-là difficile de savoir si l’on avait été personnellement touché par la brèche, il est désormais possible de le vérifier grâce au site web Have I Been Pwned?, auquel la liste des comptes compromis a été transmise.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la page en question et de taper l’adresse courriel associée à son compte Armor Games.

Le service permet par ailleurs de savoir si vos informations personnelles ont déjà été exposées ailleurs sur le web.

Rappelons que le vol de données d’Armor Games en janvier 2019 avait mené à la fuite des noms d’utilisateur, adresses courriel, dates d’anniversaire et mots de passe de 10,6 millions de membres.