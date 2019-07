Alan Wake: une suite est toujours dans les plans, selon Remedy

Près de 10 ans après sa sortie, Alan Wake continue d’occuper l’esprit des artisans de Remedy. Pour preuve, le scénariste du titre, Sam Lake, espère toujours créer une suite à celui-ci.

La Xbox 360 est bien loin dans notre rétroviseur collectif, mais certaines de ses exclusivités sont difficiles à oublier... souvent pour de bonnes raisons!

C’est notamment le cas d’Alan Wake, titre d’action-aventure, situé quelque part entre le polar et le thriller surnaturel, qui, au fil des rééditions sur les différentes plateformes de Microsoft, a atteint le statut de véritable jeu culte.

Alors qu’on pourrait penser que Remedy et ses créateurs sont passés à autre chose depuis un certain moment, avec notamment la parution de Quantum Break et, très bientôt, de Control, ce ne serait pas exactement le cas selon Sam Lake, l’un des piliers du développeur finlandais.

En entrevue avec IGN, ce dernier a mentionné qu’il «voulait faire une suite» à Alan Wake et espérait «qu’un jour» les conditions idéales soient réunies pour se lancer dans la création d’un deuxième volet.

Cependant, aux yeux du scénariste, cela pourrait prendre un certain moment.

«Rendu là, il y a tellement de temps qui s’est écoulé [depuis la parution d’Alan Wake]. Je sens que la barre est plus haute d’une certaine façon. Il faut que ce soit bien fait, si jamais c’est fait. Tous les morceaux doivent s’emboîter, ce qui complique les choses. Il y a tellement de choses qui doivent être alignées pour que ce genre de gros jeu reçoive le feu vert», a-t-il soulevé.

Ceci dit, si Remedy décide d’aller de l’avant avec de nouvelles aventures pour Alan Wake, le jeu pourrait également sortir sur d’autres plateformes que celles de Microsoft, puisque le développeur se serait, depuis le début du mois, réapproprié les droits du jeu.

En ce sens, il ne serait même plus impossible de voir le premier Alan Wake aboutir éventuellement sur les consoles de Sony ou Nintendo.

D’ici là, les propriétaires de PlayStation 4 qui s’ennuyaient des créateurs de Max Payne pourront renouer avec une œuvre de Remedy dès le 27 août prochain grâce à leur plus récent titre, le très prometteur Control.

Celui-ci paraîtra également sur PC et Xbox One.