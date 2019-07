Après Auto Chess, voici CHOGUE, une création québécoise étrangement l'fun!

Vous en avez déjà marre de la folie Auto Chess?

Laissez-vous tentez par CHOGUE, un jeu mobile aussi étrange qu’addictif combinant les échecs à Rogue, le classique de 1981 qui a inspiré tous les autres jeux combinant aventures sur fond de niveaux générés aléatoirement.

Vous l’aurez compris, on y contrôle une armée de pièces se retrouvant sur un échiquier aux allures de donjons.

Reines, tours, fous et compagnie s’y déplacent selon les règlements des échecs et affronteront, éparpillés sur les différents étages du niveau généré, un adversaire tapi dans l’ombre.

Tout comme dans Rogue, on peut mettre la main sur des trésors (des pièces d’or) pour ramener, par exemple, des pièces disparues... du moins, c’est ce que j’en retire après quelques heures de jeu sur ce beau délire imaginé par Pippin Barr et Jonathan Lessard, deux professeurs universitaires et créateurs de jeux vidéo locaux.

Malgré ses airs très crus (Rogue [1981] semble avoir inspiré l’esthétique itou), CHOGUE est étrangement addictif.

On peut y jouer en ligne, sur PC, sur Mac OS X ainsi que sur mobile. C’est gratuit en prime.

Détails ici!