Kill Bill 3: Quentin Tarantino évoque la possibilité d’un nouveau volet avec Uma Thurman

Quel sera le 10e et, supposément, dernier film de Quentin Tarantino après Once Upon a Time in Hollywood? Aurons-nous finalement droit à un Star Trek hyperviolent? Selon le principal intéressé, son ultime long métrage pourrait plutôt prendre la forme d’un troisième Kill Bill!

En entrevue au podcast Happy Sad Confused, le réalisateur américain a ainsi fait savoir qu’il avait récemment discuté avec l’actrice Uma Thurman d’un possible troisième volet aux aventures couvertes d’hémoglobine de la Mariée.

«Moi et Uma en avons parlé récemment, pour être bien franc. J’y ai pensé un peu plus. Nous en parlions littéralement la semaine dernière. Si n’importe quel film était tiré d’un de mes autres films, ce serait un troisième Kill Bill», a-t-il répondu à l’animateur Josh Horowitz.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que des rumeurs circulent au sujet d’un Kill Bill 3.

Il y a quelques années, certains échos suggéraient même que la fille de la première cible de la Mariée, l’experte du couteau Vernita Green, pourrait être la protagoniste principale de ce nouveau volet. Celle-ci, désormais adulte, pourrait ainsi vouloir venger le meurtre de sa mère.

Bref, si Tarantino décide réellement de clore sa carrière de réalisateur avec un 10e film, il aura visiblement l’embarras du choix lorsque viendra le temps de choisir un dernier projet!