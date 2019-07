La suite spirituelle de Theme Hospital arrive sur PS4, Xbox One et Switch

L’excellente suite spirituelle de Theme Hospital «Two Point Hospital», sortie sur Steam en 2018, sera lancée sur consoles vers la fin de 2019.

Pour ceux qui n’ont pas eu le privilège d’y jouer, Two Point Hospital est un jeu de gestion qui rend hommage au légendaire titre Theme Hospital de 1997.

Bande-annonce Two Point Hospital PS4, Xbox One et Switch

Le jeu a été conçu en partie par Gary Carr et Mark Webley, qui travaillaient pour Bullfrog dans les années 90, le studio derrière Theme Hospital. C’est peut-être ce qui explique le succès de Two Point Hospital depuis sa sortie sur Steam; les critiques varient entre «extrêmement positives» et «très positives»!

Une adaptation pour consoles

Les gameurs qui voudront jouer à Two Point Hospital sur consoles profiteront d’une reconstruction complète du jeu adaptée pour consoles, confirme Eurogamer citant Sega.

C’est rassurant, car les jeux de gestion sont souvent développés avec le clavier et la souris en tête. En tant que grande fan du genre, j’achète automatiquement ces jeux sur PC car l’idée d’y jouer avec une manette me fait grincer des dents. Mais, si c’est reconstruit avec les contrôles d’une console en tête, pourquoi pas l’essayer?

Une date de lancement n’a pas été partagée par l’éditeur Sega, mais Two Point Hospital sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch en fin 2019. Ce sera une sortie physique et numérique.