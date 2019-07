PlayStation lance sa grande vente estivale et nos portefeuilles en souffriront assurément

Qui dit été dit grande vente estivale sur les plateformes de vente en ligne... et, une fois de plus cette année, le PlayStation Store ne fait pas exception à la règle!

Avec sa promotion «Célébrez l’été», Sony distribue allègrement les soldes sur sa boutique en ligne, avec plus de 400 jeux et extensions dont les rabais peuvent atteindre jusqu’à 75%.

Si, habituellement, l’adage veut que l’on doive se dépêcher pour profiter d’une telle vente avant le retour des prix réguliers, le PlayStation Store met un peu moins de pression cet été, alors que les soldes seront en ligne jusqu’au 20 août.

Voici les rabais qui ont retenu notre attention:

Assassin’s Creed Odyssey

79,99$ 31,99$

Battlefield V

79,99$ 31,99$

Dark Souls Remastered

54,99$ 32,99$

Dark Souls II

49,99$ 12,49$

Dark Souls III

79,99$ 19,99$

Devil May Cry 5

79,99$ 52,79$

Dragon Ball Xenoverse 2

79,99$ 19,99$

Hitman 2

79,99$ 31,99$

Just Cause 4

79,99$ 26,39$

Keep Talking and Nobody Explodes

19,99$ 11,99$

Life is Strange: Before the Storm – Saison complète

22,99$ 6,89$

Metro Exodus

79,99$ 47,99$

Metro Redux

29,99$ 7,49$

Middle-Earth: Shadow of War

66,99$ 33,49$

NHL 19

79,99$ 12,79$

Outlast 2

34,99$ 8,74$

Outlast: Trinity

78,99$ 15,79$

Quantic Dream Collection

49,99$ 14,99$

Resident Evil 2

79,99$ 47,99$

Resident Evil 4

24,99$ 9,99$

Resident Evil 7

26,99$ 20,24$

Shadow of the Tomb Raider

79,99$ 26,39$

The Sims 4

51,99$ 18,19$

Soul Calibur VI

79,99$ 27,19$

Tom Clancy’s The Division

69,99$ 13,99$

Tom Clancy’s The Division 2

79,99$ 43,99$

Trials Rising

34,99$ 17,49$

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

66,99$ 20,09$

Watch Dogs 2

79,99$ 19,99$

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

66,99$ 20,09$

La liste complète des titres en solde est disponible sur le PlayStation Store.