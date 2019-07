Keanu Reeves aurait pu être dans Death Stranding

Le préféré du web Keanu Reeves aurait pu être dans le jeu Death Stranding, un titre très attendu de Hideo Kojima.

Dans le cadre du Comiccon de San Diego, Kojima a révélé que Keanu Reeves lui avait été suggéré pour Death Stranding. Nicolas Winding Refn, qui est dans le jeu, voyait Reeves dans un rôle finalement incarné par Mads Mikkelsen.

«J'ai dit à Nicolas que je voulais Mads [Mikkelsen] pour ce jeu. Il a suggéré Keanu Reeves, mais j'étais déjà heureux avec Mads», a déclaré Kojima sur scène.

Reeves s'en sortira quand même bien sans Death Stranding. L'acteur a connu énormément de succès en 2019, notamment grâce au troisième chapitre de John Wick et à la comédie romantique Always Be My Maybe, en plus d'avoir fait la voix de Duke Caboom dans Toy Story 4. On le verra bientôt dans la troisième aventure de Bill & Ted et dans Cyberpunk 2077.

Bande-annonce Death Stranding

Soyons honnêtes, les memes de Keanu Reeves sont bien comiques. Mais ce côté «humour internet» aurait-il eu un impact négatif sur notre façon de voir Death Stranding? Reeves aurait-il été pris au sérieux? J'ai hâte de le voir dans Cyberpunk 2077, mais un peu peur aussi.

Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Mads Mikkelsen dans le rôle de Cliff. Kojima a probablement bien pensé à son affaire!

Death Stranding sort le 8 novembre 2019 sur PS4.