La démo gratuite de Catherine: Full Body est maintenant disponible

En attendant la sortie de Catherine: Full Body (anglais seulement), le 3 septembre, SEGA et Atlus ont lancé une démo gratuite sur le PlayStation Store pour l’Amérique du Nord et l’Europe.

Ce jeu délirant basé sur l’infidélité et les relations amoureuses, sorti en 2011, revient complètement remastérisé sur la PlayStation 4.

En plus de la démo, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée dans laquelle on retrouve Vincent, le protagoniste, qui subit les conséquences de ses décisions et perd la tête.

Saurez-vous vous sortir de ce triangle amoureux?