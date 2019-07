Ocarina of Time: un joueur établit un record Guinness en terminant le jeu sous la barre des 17 minutes

Les limites de Legend of Zelda: Ocarina of Time ont été repoussées une fois de plus: un jeune Norvégien est parvenu à compléter le jeu en 16 minutes 58 secondes et 366 millisecondes, améliorant le record précédant de près de 9 secondes.

Pour ajouter une couche «officielle» à tout ça, la «speedrun» de Torje Amundsen, 19 ans, a même été homologuée ce jeudi par le Livre Guinness des records. Une reconnaissance que le joueur s’est d’ailleurs dit bien fier d’avoir reçue. (Bravo, Torje.)

Complétée sur la console virtuelle de la Wii, la performance a été immortalisée à la mi-juillet et trône (sans grande surprise) encore au sommet du classement des «speedruns any %» pour Ocarina of Time.

Amundsen affirme vouloir désormais briser la barre des 16 minutes et 55 secondes.

Impossible? Pas nécessairement selon le Norvégien... même si la route pour y parvenir risque d’être un peu longue!