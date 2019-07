Mad Max: Fury Road pourrait bientôt avoir une suite, selon George Miller

Allumez tous vos cierges et frottez la bedaine de votre Bouddha: la chicane entre Miller et Warner Bros. pourrait bientôt se régler. Ce qui veut dire qu’il y aura une suite aux histoires de Mad Max et Furiosa.

C’est ce que George Miller aurait dévoilé dans une entrevue donnée à IndieWire. «Il y a deux histoires, toutes deux impliquant Mad Max, et aussi une histoire de Furiosa. Nous sommes toujours en train de démêler les histoires. Il faut d'abord s'entendre avec Warner, mais ça semble assez clair que les suites auront lieu.»

En discutant du litige entre la maison de production du directeur et Warner Bros., Miller semble convaincu que la tempête semble s'est calmée.

Pour résumer la grosse chicane: en avril 2018, Miller aurait intenté une poursuite contre Warner Bros. parce qu'il n'avait pas reçu un paiement en bonus pour avoir livré le film sous le budget initialement accordé. Warner aurait refusé de payer le bonus de 9 millions de dollars auquel la maison de production du directeur avait droit pour avoir respecté le budget de 157 M$ (ils auraient livré le film avec un budget final de 154,6 M$). Warner, quant à elle, semblait plutôt dire que la production du film avait largement dépassé le budget, ayant coûté plus de 185 M$.

Un film iconique

On se rappelle quel énorme succès le rêve fiévreux qu’est Mad Max: Fury Road a remporté au box-office, et comme il a été bien reçu par les fans et les cinéphiles. L'œuvre ayant obtenu 10 nominations aux Oscars, on peut dire avec certitude que Mad Max: Fury Road a bien mérité son statut de film iconique.

Le directeur semble avoir bon espoir que les suites auront lieu. Toutefois, aucune date n’a encore été donnée, alors il nous faudra prendre notre mal en patience.