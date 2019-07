Death Stranding: une nouvelle bande-annonce pour présenter le personnage de Heartman

Dévoilant cette fois-ci un personnage qui meurt toutes les 21 minutes, Death Stranding n’arrêtera sans doute jamais de nous surprendre.

Quelques jours après le passage d’Hideo Kojima au Comic-Con de San Diego, Sony a ainsi mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour son mystérieux jeu.

Celle-ci s’attarde plus particulièrement au personnage de Heartman interprété par le réalisateur Nicolas Winding Refn (Drive, Too Old to Die Young). Dans l’extrait, on peut notamment voir ce dernier mourir et être ramené à la vie par un défibrillateur, avant d’expliquer sa «démarche» à Sam Bridges, le protagoniste du jeu.

Il prend même quelques secondes pour présenter sa collection de DVD au personnage principal. Un drôle de type, ce Heartman!

Death Stranding paraîtra le 8 novembre 2019 sur PlayStation 4.