9 Choses qu’on aimerait absolument voir dans Animal Crossing: New Horizons

On attend tous avec impatience la version Switch d’Animal Crossing alors on se permet de rêver un peu !

Depuis les annonces faites à l’E3 par Nintendo, le jeu Animal Crossing New Horizons fait énormément parler de lui. En effet, presque 7 ans après la sortie de son dernier vrai titre sur 3DS, les fans restent au garde-à-vous à la moindre information.

Bande-annonce Animal Crossing: New Horizons

La bande-annonce de présentation proposée à l’E3 nous laisse cependant sur notre faim... et nous laisse imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain opus de la série Animal Crossing.



C’est pourquoi nous avons réuni pour vous 9 choses que nous aimerions retrouver dans le jeu !





1. Pas de distinction de genre

On veut pouvoir mettre la coupe de cheveux et les vêtements de notre choix à nos personnages. Des couettes bleues, une crête rose, etc. De toute façon, on veut pouvoir le personnaliser au maximum!





2. Pouvoir créer son propre personnage

On ne veut plus être surpris par la tête de nos personnages après avoir répondu à un nombre de questions incalculables au tout début du jeu !

Comme dans Pocket Camp et Happy Home Designer, on veut pouvoir changer la couleur de la peau, la forme des yeux, la bouche, etc.



3. Posséder une boîte à outils

La création d’une boîte à outils changerait vraiment la vie des joueurs. Plus besoin de faire une centaine d’aller-retour chez Nook pour vendre vos items.

Regrouper les outils permettrait de libérer énormément de place de stockage. Ce serait un bon moyen de rallonger nos sessions de chasse aux papillons , une activité qui demande de l’espace d’inventaire.





4. Avoir une caravane ou une tente dans la ville d’un(e) ami(e)

On rêve tous de pouvoir laisser un pied-à-terre dans la ville d’un(e) ami(e). Pouvoir aménager son propre espace, y déposer des meubles, des outils, etc. Cela pourrait rendre le jeu plus intéressant et surtout, plus vivant .

De plus, on a appris qu’on allait pouvoir faire habiter jusqu’à 8 personnages en même temps sur une même île.C’est plutôt une bonne nouvelle !





5. Plus d’événements et l’ajout d’un calendrier

On aime bien les événements, mais on en veut encore plus! Par exemple: des moments plus festifs, des items propres aux événements, des missions à faire !

On espère pouvoir s’amuser entre amis ou avec les habitants de notre ville. L’ajout d’un calendrier nous permettrait d’organiser nos journées .



6. Un système d’amitiés plus avancé

Créer de belles amitiés, ou se faire de vrais ennemis – c’est ça qui nous manque. Que nos coups de filet et pelle ne servent plus à rien!

Pouvoir avoir des affinités plus ou moins importantes avec les autres habitants de la ville serait pertinent. On imagine le tout avec une jauge d’amitié afin d’obtenir des interactions spécifiques avec les autres personnages.

Puis, qui n’a jamais voulu être la meilleure amie de Lolly?!



7. Un outil de création de motifs

Ce n’est rien d’incroyable, et c’est plus que possible qu’on le retrouve dans New Horizons. Mais, comme nous ne l’avons pas vu dans la bande-annonce lors l’E3, on s’inquiète de ne pas pouvoir créer des motifs chez les Able Sisters.





8. La mise en place d’un système de notifications

Avec toutes les missions, les événements, les anniversaires, on a peur d’oublier la moitié de ce qu’on voudrait faire.

Un tableau de notifications serait le bon moyen de rappeler les tâches que nous avons à faire.





9. Se déplacer plus rapidement grâce à un vélo

On a vu qu’on allait avoir un bâton pour sauter au-dessus des rivières, alors il n’est pas irréaliste d’également vouloir un vélo. Ça nous éviterait de traverser toute la ville à pied. Et c’est cute, aussi !



En attendant la sortie du jeu en mars 2020, les fans continuent à rêver sur ce à quoi pourrait ressembler le prochain opus d’Animal Crossing. On a comme seul lot de consolation la bande-annonce et quelques minutes de gameplay.

Et vous, qu’est-ce que vous aimeriez voir dans le prochain Animal Crossing?