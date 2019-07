Blair Witch: une terrifiante bande-annonce du gameplay dévoilée

Une bande-annonce de gameplay a enfin été dévoilée pour Blair Witch, un jeu d’horreur à la première personne prévu pour le mois prochain. Au menu: une forêt terrifiante, des apparitions louches, mais, surtout, un chien!

Le jeu Blair Witch a été présenté à l’E3 en juin durant la conférence de Microsoft et le titre sortira sur Xbox One et PC.

Bande-annonce gameplay Blair Witch

Si vous avez vu le film de 1999 Blair Witch Project, vous savez probablement quels thèmes le jeu abordera. Rappelons que le film, à l’époque, avait lancé tout un mouvement, popularisant le style «found footage» (enregistrement trouvé) qui avait été utilisé par Ruggero Deodato dans Cannibal Holocaust (1980), une version, disons, moins «hollywoodienne» que Blair Witch Project.

Capture d'écran YouTube

Le film a-t-il aussi inspiré les jeux survival horror modernes? La série Outlast, du studio montréalais Red Barrels, utilise comme outil principal un caméscope. Est-ce que l’on associe l’appareil à l’épouvante?

Dans la bande-annonce de Blair Witch, on voit qu'un personnage utilise une caméra, mais ça semble être très secondaire; une bonne nouvelle pour les gamers qui ont déjà vu ce type de gameplay.

On voit aussi le chien, qui avait été présenté dans la première bande-annonce d’E3; un fidèle compagnon qui aura également ses propres actions dans le gameplay.

Capture d'écran YouTube

Bon toutou.

Bloober Team, malgré son nom amusant, est le studio derrière Layers of Fear. On peut donc s’attendre à des sauts et à une assez grande dose d’épouvante.

Blair Witch sort le 30 août sur PC et Xbox One. Bonne chance à tous.

Ah, et si le chien meurt... on appelle John Wick.