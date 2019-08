Août 2019: voici les jeux gratuits PlayStation et Xbox

Microsoft et Sony ont annoncé les jeux gratuits qui seront accessibles aux membres Xbox Live Gold et PlayStation Plus pour le mois d’août.

Même si dans les deux cas il faut avoir un compte premium, on aime bien le service. Ça nous permet de tester des jeux qu’on avait oubliés ou qu’on n’avait pas envie de payer à plein prix.

Le mois d’août s’annonce «correct», pas particulièrement excitant, ni désastreux pour les membres PlayStation Plus et Xbox Live Gold.

Voici donc les jeux gratuits!



PlayStation Plus

PlayStation 4

WipEout Omega Collection

Sniper Elite 4



Xbox Live Gold





Xbox One

Gears of War 4 (1-31 août)

Forza Motorsport 6 (16 août - 15 septembre)



Xbox 360 (et One)