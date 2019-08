Cyberpunk 2077 s'annonce plus beau que jamais dans ces images exclusives

Des captures d’écran inédites provenant de l’Official Xbox Magazine montrent un univers aussi flamboyant que dangereux

Vous avez probablement vu les images du jeu montrant les rues et immeubles illuminés de néon.

Cette fois-ci, c’est l’Official Xbox Magazine qui a publié dans un ouvrage dédié, de sublimes images provenant de Cyberpunk 2077.

Ces images sont belles, réalistes et sombres. Ce qui en dit plus sur l’ambiance et les détails du jeu.

La première image montre le personnage principal - V - sur une moto, dans ce qui semble être un stationnement ou un garage.

Source: Official Xbox Magazine

Les lumières des néons et le feu de la voiture en fond, posent l’ambiance du jeu.

Pesant, non?

On peut notamment apercevoir une pancarte avec inscrit «Aliens Kidnapped my wife and kids, help me celebrate», comme quoi, ils ont gardé un certain sens de l’humour tout de même...

L’autre image exclusive publiée est une perspective à la première personne où on semble se trouver face à un ennemi. On y remarque aussi le nanowire, une arme indispensable en cas d’attaques.

Internet est en alerte dès qu’une moindre information «leak» sur Cyberpunk 2077, dont, on le rappelle, la sortie est prévue pour avril 2020.