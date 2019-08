Le jeu Garfield Kart bientôt de retour avec UNE SUITE!

Le jeu de course Garfield Kart aura une suite qui sera lancée sur la Switch, Xbox One, PS4 et PC plus tard cette année. Son nom: Garfield Kart Furious Racing.

Comment décrire Garfield Kart? C’est un peu un clone de Mario Kart, mais avec des contrôles bizarres et rigides, des bonbons au lieu de boîtes à objets et... Garfield et ses amis.

Malgré mon ton un peu moqueur, c'est un jeu plutôt apprécié. Comme son chat un peu grincheux, Garfield Kart a sa dose de charme qui le rend intéressant. C’est un meme dans le monde des jeux de courses; on l’aime parce qu’il n’est pas si bon que ça. Vive les millennials et notre ironie!

Vous avez peut-être même vu la célèbre chaîne gaming Game Grumps y jouer dans une vidéo qui a accumulé quand même plus de 17 000 mentions «j’aime».

Game Grumps joue à Garfield Kart

Selon Nintendo Life, Garfield Kart Furious Racing aura 16 pistes, et il sera possible d’affronter des personnes en ligne ou en split-screen avec 3 autres joueurs.

Voici la description Steam:

3 modes de jeu: Championnat, Course Libre et Contre la montre

Multijoueur en ligne: jusqu’à 8, en écran splitté jusqu’à 4

16 circuits: des courses folles dans des environnements magnifiques inspirés de l'univers de Garfield comme le Lac Rochepales ou l’Usine Pastacosi

8 personnages : Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlène, Liz, Harry et Squeak

9 bonus d'attaque et de défense pour renverser la vapeur

Customise ton personnage et ton kart avec des dizaines d’accessoires

Garfield Kart Furious Racing devrait sortir le 5 novembre 2019 sur Steam, mais on ne connaît pas encore les dates pour les consoles. Pèse sur Start vous tiendra au courant, cependant. Long live Garfield.