Ryan Reynolds annoncerait-il l’arrivée de Deadpool dans le MCU!?

L’acteur a publié sur son compte Instagram un cliché qui nous laisse en haleine face à la venue de Deadpool dans le MCU.

L’acteur semble mener une drôle «d’enquête» à propos de fuites de tests de prises de vue produits en prévision du film Deadpool (2016).

Le tableau pointe différents «suspects» derrière cette fuite comme, par exemple, Hugh Jackman (avec lequel Reynolds entretient une amusante rivalité sur les réseaux sociaux) ainsi que son épouse Blake Lively.

En légende, l’acteur indique qu’il dresse ici une liste de potentiels «coupables» pour cette «enquête en cours depuis cinq ans ou, comme je la surnomme, la phase 5».

La question se pose: Deadpool serait-il donc le prochain personnage à rejoindre le MCU?

Cette publication de Ryan Reynolds est une bonne blague, mais aussi - mine de rien - une porte ouverte à toutes les spéculations entourant les liens entre Deadpool et l’univers cinématographique de Marvel.

Jusqu’à tout récemment, on ne savait plus trop où placer Deadpool dans cet univers de superhéros.

Après l’achat de Marvel par Disney en 2009, puis celui de 20th Century Fox en 2019, les fans ont eu peur que le personnage chouchou soit abandonné au profit des séries en cours (Avengers, Guardians Of The Galaxy, etc.).

Ainsi, la question à se poser désormais ne serait plus «est-ce que Deadpool va revenir?», mais plutôt «Quand et au sein de quel entourage du MCU sera-t-il de retour?»

Comme l’a aussi annoncé Reynolds, un troisième opus Deadpool serait en préparation.

Ce dernier s’ajoutera-t-il à la fameuse cinquième vague de films des studios Marvel qui, selon Kevin Feige (le président du studio), débutera en 2022?

En attendant des détails plus précis sur ces informations, on attend avec impatience les films et séries annoncés pour la phase quatre du MCU dont Black Widow, Black Panther 2 et Shang-Chi.