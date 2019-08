The Blackout Club: une nouvelle enquête paranormale menée par des ados [VIDÉO]

Vous avez terminé la troisième saison de Stranger Things et vous êtes en manque d’enquêtes paranormales menées par des ados? Paru mardi, The Blackout Club pourrait bien combler ce vide en vous!

Jeu d’horreur coopératif à la première personne, The Blackout Club vous plonge dans les aventures d’un groupe de jeunes qui enquêtent sur la disparition mystérieuse d’une amie.

Encore plus étrange, une entité maléfique, capable de prendre le contrôle des adultes de la petite ville de Redacre, serait derrière les inhabituels – et sinistres – événements que vivent les adolescents.

Concrètement, The Blackout Club proposera d’explorer les recoins de Redacre en équipes d’un à quatre joueurs pour prouver que le chaos qui y règne depuis peu est bien réel, le tout en relevant des missions générées de façon procédurale.

On peut donc s’attendre à ce que chaque partie soit unique, tant par les objectifs à atteindre que par l’emplacement des patrouilles ennemies (lire: les méchants adultes possédés) et des obstacles sur le terrain.

Ah, fait intéressant: le ténébreux antagoniste du jeu qui pourchasse les joueurs, nommé «La Forme», n’est visible par les personnages que lorsque ceux-ci ferment les yeux... de quoi ajouter une bonne couche d’angoisse à l’expérience multijoueur!

Soulignons que le titre est développé par Question Games, dont les fondateurs ont notamment travaillé de près sur la série BioShock.

The Blackout Club est offert dès maintenant pour PS4, Xbox One et PC.