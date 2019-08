Fortnite: la bande-annonce de la saison 10 enfin dévoilée!

Après une fuite sur les réseaux sociaux, Epic Games publie la bande-annonce de sa dixième saison.

Après une bourde de l’équipe brésilienne d’Epic Games, le studio a décidé de publier sa vidéo pour sa dixième saison lancée aujourd'hui.

Un véritable Big Bang vient s’abattre sur la carte du jeu!

Cette saison 10 s'ouvre sur un voyage temporel.

En effet, celle-ci est nommée «Out of Time» et la vidéo qui l’accompagne nous montre Jonesy se faisant aspirer par un vortex où on retrouve des éléments des saisons précédentes.

Les fans de Retour vers le futur devraient apprécier par la bande!

Quelques détails demeurent en suspens...

À quoi va ressembler la map du jeu?

Va-t-elle retourner à sa phase initiale?

Que va nous proposer cette énième saison?

Pour voir quels seront les chamboulements apportés grâce à cette mise à jour, lancez votre exemplaire de Fortnite dès maintenant!