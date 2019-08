Star Wars: The Rise of Skywalker: cette fuite préciserait les origines de Rey

Coup de théâtre!

Une image vraisemblablement tirée d’un guide Star Wars à venir aurait fuité sur Reddit avant d'être repris par plusieurs médias dont Esquire

Celle-ci vient chambouler une conversation déterminante de Star Wars: The Last Jedi entre Kylo Ren et Rey où il était question des origines de cette dernière.

Il s’agit d’une brève biographie de Rey!

Ce document - s’il est bel et bien véridique - pourrait apporter de nouveaux détails concernant les origines de Rey et, surtout, conforter certains fans de la saga dans leurs théories.

La fameuse fuite. Sur cette fameuse capture d’écran fuitée, on peut lire qu’«une petite Rey regarde, impuissante, un vaisseau spatial décoller, la laissant seule dans le monde inconnu de Jakku.»

Une scène familière pour les fans puisqu’il s’agit de la vision de Rey quand cette dernière touche le sabre laser de Luke Skywalker dans Star Wars: The Force Awakens.

Cette note laisserait donc entendre que Rey serait née sur une autre planète, puis abandonnée sur Jakku.

Bref, cela contredirait les dires de Kylo Ren qui avait révélé à Rey que ses parents étaient des inconnus - qui l’ont vendus en échange d’argent pour se procurer de l’alcool! - qui sont morts par la suite dans le désert de Jakku.

Les questions à se poser

Si les parents de Rey doivent vendrent leur enfant pour quelques bouteilles, comment peuvent-ils s’offrir un vaisseau spatial?!

Pourquoi ceux-ci ont-ils abandonné Rey sur Jakku... pour ensuite y revenir et mourir dans son désert?

Est-ce que Kylo Ren aurait menti?

Si c’est le cas, qui sont les parents de Rey?

Puis, la question des amateurs de théories: est-elle liée aux Skywalker - voire aux Kenobi - d’où ses talents de pilote, d’épéiste et de maître Jedi?!

À prendre avec des pincettes!

Évidemment, la fuite n’a pas été confirmée par Disney.

Et, comme l’a affirmé le réalisateur JJ Abrams à ABC News, on confirmerait les origines de Rey dans le prochain volet de la trilogie - Star Wars: The Rise of Skywalker - qui sortira en décembre 2019.

Encore un peu de patience, donc...