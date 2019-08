Cyberpunk 2077 aura un mode «New Game Plus»

Les «complétistes» de ce monde seront heureux d’apprendre que tout comme avec The Witcher 3, CD Projekt Red inclura un mode «New Game Plus» à son prochain titre phare, Cyberpunk 2077.

À LIRE AUSSI: Cyberpunk 2077 s'annonce plus beau que jamais dans ces images exclusives

Dénichée dans le magazine polonais PSX Extreme et rapportée sur Reddit, la bonne nouvelle signifie que les joueurs auront la possibilité de revisiter le monde de Cyberpunk 2077 une nouvelle fois avec (fort probablement) les compétences et articles acquis lors d’une première partie.

Cela dit, aucune autre information à ce sujet n’a été dévoilée par CD Projekt Red, ce qui veut dire qu’on ne sait pas encore exactement à quoi s’attendre de cette version du classique «New Game Plus».

Notons que l’entrevue avec le média polonais aborde aussi plusieurs autres aspects du titre à paraître, permettant d’en apprendre un peu plus sur certaines facettes de celui-ci.

On découvre notamment que l’appartement de V, le protagoniste du jeu, occupera une place importante dans l’histoire. On pourra y consulter Internet et ses courriels, de même qu’y entreposer des objets, mais il ne sera toutefois pas possible de le personnaliser.

L’article indique également que les animaux seront pratiquement inexistants dans le jeu, qu’il sera possible d’entretenir des «relations» avec plusieurs personnages en même temps et que la religion se voudra une composante importante de l’univers du titre.

Cyberpunk 2077 paraîtra le 16 avril 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.