Deadpool: fini les films classés «R» pour l’antihéros de Ryan Reynolds?

Si l’on se fie à une déclaration récente du réalisateur David Leitch, Deadpool pourrait perdre un peu de mordant dans les prochains films qui le mettront en vedette... De quoi décevoir les fans de l’antihéros à langue (très) sale.

En entrevue avec Yahoo Movies UK, le réalisateur du film Deadpool 2 a ainsi indiqué que le prochain volet de la série pourrait ne pas recevoir le classement «R» aux États-Unis (interdit aux moins de 17 ans) et donc présenter moins de violence et de gros mots que ses prédécesseurs.

Selon Leitch, le prochain Deadpool «n’a pas nécessairement besoin d’être classé R», et Disney, à qui les droits de l’exubérant personnage appartiennent désormais, pourrait trouver un «heureux compromis» entre un long-métrage destiné à un public adulte et un film familial.

Si la franchise a déjà tenté de s’adresser à un plus large public avec notamment une adaptation 13 ans et plus de Deadpool 2 (intitulée Once Upon a Deadpool), disons qu’une suite en bonne et due forme qui se retrouverait édulcorée risquerait de diviser les amateurs de l’antihéros.

Rappelons qu’au début de l’année, le PDG de Disney, Bob Iger, avait toutefois réaffirmé que l’entreprise continuerait de produire des films classés «R» tirés de l’univers Marvel, notamment pour les franchises récupérées chez Fox.

Reste toutefois à voir si les créateurs de Mickey honoreront leur parole...