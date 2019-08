Des fans de The Legend of Zelda manifestent contre la parution d’un jeu semblable

C’est connu, les admirateurs de la saga The Legend of Zelda sont de véritables passionnés.

On le voit avec...

leurs costumades étriquées

leurs «fan fictions»

voire même à leurs hommages musicaux...

Et, dorévanant, on va le savoir également via leurs manifestations (oui, oui)!

Depuis le dévoilement d’une vidéo de séance de jeu de Genshin Impact à l’événement gaming ChinaJoy, plusieurs fans de la vénérable série accusent le studio Mihoyo de copier Breath of the Wild — visuel, musique, jouabilité, etc. — en y ajoutant un enrobage anime, histoire de faire un brin différent...

Notons aussi que Genshin Impact est une exclusivité PlayStation.

Comme le rapporte Kotaku, une utilisatrice de Twitter — Vivian.Ysy —, a réalisé un montage où l'on peut voir que plusieurs éléments de la production de Mihoyo semblent, en effet, «inspirés» de Breath of the Wild.

Image: Weibo Les ressemblances mentionnées...

D’où cette «manifestation» devant le kiosque du studio à ChinaJoy où des amateurs des jeux The Legend of Zelda se sont présentés — exemplaires de Breath of the Wild en main — pour faire des doigts d’honneur aux représentants de Mihoyo sur place.

Image: Weibo (PTTWeb), ZhugeEX Une image tirée de la manifestation.