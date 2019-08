Truth Seekers: Simon Pegg et Nick Frost en chasseurs de fantômes pour une série télé d'Amazon

Le célèbre duo anglais révélé par la trilogie Cornetto jouera aux chasseurs de fantômes dans Truth Seekers, une série mêlant comédie et horreur qu’Amazon Prime Video diffusera à travers le monde.

Cela faisait seize ans que les fans de Simon Pegg et Nick Frost attendaient leurs retrouvailles.

Après la trilogie Cornetto, composée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier pub avant la fin du monde, c’est dans une série que le duo se reformera.

Évoquée depuis janvier 2018, la série Truth Seekers prend forme avec l’arrivée d’un diffuseur. Amazon Prime Video proposera à ses abonnés, à une date encore inconnue, ce programme mêlant comédie et horreur.

Simon Pegg et Nick Frost incarneront Dave et Gus, des chasseurs de fantômes qui sillonnent le Royaume-Uni à la recherche d’événements paranormaux et d’expériences surnaturelles qu’ils partagent par la suite sur YouTube.

Mais, à force de fouiner des maisons hantées, des hôpitaux abandonnés ou des bunkers, ils vont découvrir une étrange conspiration qui menace le sort de toute l’humanité.

Ce n’est pas la première fois que les deux acteurs travaillent ensemble pour la télévision.

Avant la série de films d’Edgar Wright qui a lancé leur carrière, Simon Pegg et Nick Frost s’étaient distingués dans Les Allumés, une série diffusée de 1999 à 2001 sur Channel 4.