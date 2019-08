Le deuxième spin-off de «The Walking Dead» prévu pour le printemps 2020

Même si le succès et les audiences de The Walking Dead s’essoufflent, la chaîne américaine AMC espère relancer la machine avec un deuxième spin-off.

Après Fear the Walking Dead, qui s’intéresse au début de la catastrophe racontée dans la série mère, ce dérivé encore sans titre sera consacré à l’après, à travers la première génération d’enfants née après l’infection qui transforme les humains en zombies.

Parmi les nouveaux personnages introduits dans ce spin-off se trouve Felix, un homme de paroles qui n’a pas peur de se battre pour ses idées et la sécurité des autres. Un rôle majeur revenu à Nic Tortorella, acteur américain connu pour sa participation à Younger, série de Darren Star ( Sex and the City) diffusée depuis 2015.

Nic Tortorella rejoint Annet Mahendru, Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, et Hal Cumpston, déjà annoncés à la distribution de ce nouveau spin-off de The Walking Dead.

Attendue au printemps 2020, la première saison se composera de dix épisodes.

En attendant, les mordus de The Walking Dead découvriront en octobre prochain la dixième saison de la série originale.

Fear the Walking Dead, son premier spin-off depuis 2015, diffuse quant à lui actuellement sa cinquième saison, sur AMC.