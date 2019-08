Elle aurait «retrouvé» son mari décédé dans The Elder Scrolls Online

C’est connu, les jeux vidéo nous font passer à travers toute une gamme d’émotions. Une utilisatrice de Reddit – mistresskrahe – ne s’attendait toutefois pas à ce que The Elder Scrolls Online l’aide dans son deuil.

«Mon mari est décédé aujourd’hui de manière inattendue», notait hier l’utilisatrice de Reddit sur le forum consacré au jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.

«J’ai oublié qu’il voulait essayer The Elder Scrolls Online. Il [s’était fait] un personnage de viking à son image [mais il] n’a jamais eu le temps d’essayer», confie-t-elle avant d’ajouter: «Mais il est toujours là.»

En parcourant des photos du défunt, elle serait tombée sur une capture d’écran du personnage nommé William The Spirit Seeker (William le chercheur d’esprit). «Et j’ai pleuré. J’ai pleuré comme un fichu bébé.»

Ce n’est finalement pas son époux qui vivra des aventures fantastiques au sein du monde de Tamriel, mais bien le couple en soi. «Il est peut-être parti, mais, dans Tamriel, il est immortel. Il sera toujours là pour vivre des aventures avec moi. Et cela me remplit tellement de chaleur et de réconfort.»

Évidemment, le témoignage de l’utilisatrice a été chaudement accueilli sur Reddit, où des centaines d’aventuriers lui ont offert leurs condoléances.

Une poignée de commentateurs doutent de la véracité du propos, d’où le conditionnel ici.

D’autres tentent également de contacter Bethesda, le studio derrière le jeu, afin de créer un personnage non-joueur (NPC) immortel en l’honneur du fameux William.