No Man’s Sky: la nouvelle mise à jour vous permettra de cuisiner... et même de traire des créatures de l’espace

Si vous rêvez (pour une raison obscure) de dresser, chevaucher et même traire une créature de l’espace, la prochaine mise à jour, massive, de No Man’s Sky, prévue pour le 14 août, devrait vous apporter beaucoup de bonheur... tout comme un déluge de nouvelles fonctions et améliorations.

Tandis que l’équipe du développeur Hello Games amorce sa tournée de promotion pour No Man’s Sky Beyond, on commence à en découvrir plus sur la mise à jour gratuite pour le titre il y a trois ans ce vendredi.

Si on savait déjà que celle-ci apporterait la prise en charge de la réalité virtuelle sur PC et PSVR, de même qu’un volet multijoueur repensé, il y aurait finalement beaucoup plus à se mettre sous la dent.

Les amoureux de «missions secondaires» seront probablement aux anges avec la multitude d’activités tierces qui seront ajoutées à No Man’s Sky.

Entre autres, on retrouve au menu:

Un nouveau système de cuisine et de recettes qui s’arrimera aux activités d’agriculture déjà présentes dans le jeu. On pourra même livrer nos collations de l’espace à d’autres gourmets intergalactiques.

La construction des bases sera revue et poussée encore plus loin, avec notamment des systèmes électriques et la possibilité de bâtir des usines de production en chaîne.

Il sera possible de dresser, chevaucher et, oui, traire certaines étranges créatures que vous croiserez pendant votre exploration. Le lait récolté pourra d’ailleurs être intégré à vos recettes. Miam, miam.

C'est terminé, le mode multijoueur limité à 4 personnes. Jusqu’à 32 joueurs pourront désormais se rencontrer et interagir en ligne. Un nouveau lieu d’échange, le Nexus, fera également son apparition dans Beyond.

De nouvelles races d’extraterrestres seront ajoutées à No Man’s Sky et le système d’apprentissage de langues étrangères sera aussi revu.

En entrevue avec Kotaku, le cofondateur d’Hello Game, Sean Murray, a souligné que Beyond se voulait en quelque sorte une «version 2.0» de No Man’s Sky.

Il reste à voir comment les nouvelles fonctionnalités seront implantées, mais il faut tout de même souligner la ténacité de l’équipe anglaise à faire de son premier jeu un produit complet, et ce, malgré les lourdes critiques à sa sortie.

La mise à jour Beyond sera offerte gratuitement aux joueurs de No Man’s Sky dès le 14 août prochain.