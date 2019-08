Switch Lite: la précommande est lancée

Impatient de réserver votre Switch Lite? C’est maintenant possible, alors que la prévente est officiellement lancée un peu partout sur le Web et en magasin.

La version réduite de la console de Nintendo peut donc être réservée dans la plupart des grandes surfaces et boutiques spécialisées.

Au moment d’écrire ces lignes, Microplay, Best Buy, Amazon, EB Games et Wal-Mart proposaient tous la Switch Lite en précommande pour environ 260 $.

Photo courtoisie Nintendo

Les versions jaunes, grises et turquoise seront livrées le 20 septembre. Cependant, pour ceux qui voudraient jeter leur dévolu sur l’édition Zacian and Zamazenta, aux couleurs de Pokémon Sword & Shield, ceux-ci devront attendre le 8 novembre pour recevoir leur dû.

Photo courtoisie Nintendo

Rappelons que la Switch Lite sera une version 100 % portable de la populaire console de Nintendo.

Photo courtoisie Nintendo

Plus légère, petite, robuste et moins énergivore, cette nouvelle version n’aura toutefois pas de Joy-Con amovibles et ne sera pas assortie d’une station d’accueil pour jouer sur la télé.

Photo courtoisie Nintendo

Alors, précommanderez-vous Switch Lite prochainement?