10 jeux mobiles qui sont vraiment amusants

L'ADN d'un jeu mobile est souvent bien différent à celui d'un jeu sur PC ou console. On doit pouvoir y jouer en courtes sessions sans nécessairement retenir de l'information.

On est loin des missions de longue haleine comme dans Skyrim ou The Witcher, où nos sessions gaming ont tendance à durer plusieurs heures. Mais, le mobile à sa place dans le monde du jeu vidéo. C'est du divertissement facile et rapide qui vient combler notre besoin de jouer et d'accomplir de petits objectifs à court terme.

Voici donc 10 jeux mobiles qui sont pas mal divertissants!

GeoGuess/r

Le jeu GeoGuessr, qui est sorti en 2013 sur le web, est également disponible sur mobile en tant que GeoGuess sur le PlayStore et GeoGuessr sur l'App Store (deux versions différentes, mais semblables).

Le jeu vous lance quelque part dans le monde en utilisant Google Street View. Votre objectif est de deviner où vous êtes en avançant et en trouvant des indices comme des noms de rues.

Facile? Pas du tout. Je me suis souvent retrouvée en pleine forêt dans un petit sentier. C'est tellement satisfaisant quand on devine le bon pays!

Aquapark.io

PlayStore

Fait par VOODOO, le studio qui sort constamment de nouveaux jeux mobiles, Aquapark est tout ce qui a de plus simple.

Vous êtes sur une glissade d'eau et vous devez arriver premier contre d'autres joueurs (ou des bots) en glissant sur votre ventre. Vous allez devoir éviter des obstacles et pousser vos adversaires, comme dans un jeu de course de base.

50 000 000 d'installations selon le PlayStore. Vous avez bien lu.

Train Taxi

Vous êtes un train et vous devez chercher des passagers, mais attention, des wagons s'ajoutent au fur et à mesure. Vous devez faire attention pour ne pas causer d'accidents.

Train Taxi est facile et divertissant; vous n'allez pas vraiment rager en y jouant. Le gros problème, c'est la pub. Elle est partout.

Word Life

PlayStore

Il y a plusieurs versions de ce type de jeu qui est, déjà à la base, un peu comme Scrabble et Boggle.

Je suggère Word Life parce que vous pouvez y jouer avec des mots dans plusieurs langues, alors c'est utile pour vous pratiquer si vous êtes en apprentissage!

L'objectif : vous avez des lettres et devez créer des mots avec ceux-ci. Du yoga mental, comme l'explique la description du PlayStore.

Toon Blast

Si vous aimez les jeux mobiles depuis un bon moment, vous avez peut-être déjà vu de la pub pour Toon Blast. Je dois l'avouer : la pub m'a eue et j'ai téléchargé le jeu.

Toon Blast est facile dans sa mécanique, mais les tableaux deviennent très difficiles, plus vous avancez. Vous devez retirer les tuiles collées de la même couleur et vous débarrasser des obstacles. Vous n'avez que 5 vies et quelques projectiles, alors ça devient rapidement frustrant. Mais, ça rend aussi accro!

OnPipe

Dans OnPipe, vous devez appuyer sur l'écran afin de couper du gazon, du maïs, etc., tout en évitant des obstacles. C'est pas le chef-d'oeuvre de la liste, mais je le lâche pas depuis quelques jours.

Comme Train Taxi, il y a vraiment trop de pub et vous risquez d'appuyer dessus par accident, mais le gameplay demeure amusant!

Bus Simulator Ultimate

Évidemment, il fallait que je mentionne un simulateur!

Bus Simulator a un look beaucoup plus réaliste et moins cartoon que les autres jeux proposés dans la liste. Les fans de Truck Simulator aimeront bien ce titre qui vous permet de bâtir une compagnie de transport tout en conduisant des autobus dans des paysages réalistes.

Les contrôles sont un peu difficiles à maîtriser sur mobile lors de la première session, mais on s'y habitue rapidement.

Idle Evil Clicker

Un autre simulateur, mais pas mal différent : Idle Evil Clicker vous permet de créer et gérer l'enfer. Oui, l'enfer!

J'apprécie particulièrement ce jeu pour son ton humoristique qui fait changement des autres jeux mobiles. Mais, attention, ça demeure un clicker, pas un puzzle comme les pubs du jeu laissent entendre.

Elevate

PlayStore

J'étais tellement tannée de voir des pubs YouTube de ce jeu que j'ai décidé de l'essayer. Un peu comme l'excellent Brain Age, Elevate vous propose des exercices pour le cerveau

Qui veut faire des maths pour s'amuser? Beaucoup de gens, semble-t-il. Les critiques sont très positives dans les Stores, mais aussi dans les médias.

30+ jeux pour la concentration, la mémoire, etc. Pas de français, cependant.



Doodle Jump

Je termine avec l'un de mes plus grands coups de coeur: Doodle Jump, un adorable platformer sorti il y a 10 ans.

Quoi? 10 ans? Oui!

À ce jour, Doodle Jump demeure l'un des meilleurs jeux mobiles avec son gameplay simple, mais charmant. Un problème que j'ai souvent avec les jeux mobiles populaires est que ceux-ci manquent de coeur; ils sont souvent des clones d’autres jeux avec des graphismes moches et un manque de profondeur. Doodle Jump, lui, est plein de personnalité. C’est pas un jeu vide.

Votre objectif: vous rendre le plus haut possible à l'aide de plateformes en inclinant votre appareil à gauche ou à droite. Il y a des obstacles que vous pouvez détruire avec vos projectiles, et des boosts pour monter plus rapidement.